A Olbia una Grande coalizione per sconfiggere Nizzi. Navone il candidato sindaco

Direttore dell'Area marina protetta di Tavolara, biologo, 64 anni, sarà il candidato della Grande coalizione civica che in primavera sfiderà il sindaco uscente Nizzi alle elezioni amministrative

Di: Redazione Sardegna Live

E' il biologo 64enne Augusto Navone, direttore dell'Area marina protetta di Tavolara, il candidato sindaco della Grande colazione civica che sfiderà il sindaco uscente Nizzi e il centrodestra alle elezioni amministrative di Olbia in primavera.

L'ufficialità è arrivata nei giorni scorsi. "La Grande Coalizione Civica - si legge in un comunicato - è un movimento politico formato da tante anime che ha deciso di presentarsi alle elezioni compiendo un significativo lavoro di sintesi, abbracciando completamente il civismo e abbandonando i simboli. Un soggetto politico, che vuol proporre un'alternativa di governo della Città di Olbia".

"Ho scelto di abbandonare un percorso di vita già definito e di buttarmi in questa avventura perché sento di avere il giusto spirito civico - spiega Navone -, sento che nella mia figura si sono identificate tutte le componenti che fanno parte della coalizione, ho deciso di farlo perché sento il desiderio di guidare una compagine politica che avrà modo di ideare e costruire un nuovo modello di governo della città nella quale l'ascolto dei cittadini sarà fondamentale, quanto la concretezza del fare".

"Vogliamo mantenere un flusso costante di comunicazione con la società - prosegue -, non sarà organismo che dovrà legare le azioni politiche, ma solo in questo modo, ascoltando i cittadini, si possono fare le scelte giusto. Si ascolta e si decide, con un processo che deve andare avanti. Ci sono per vincere, non per partecipare".