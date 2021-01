Governo. Conte da Mattarella già in giornata?

Il premier potrebbe recarsi già oggi al Quirinale per conferire con il Capo dello Stato

Di: Redazione Sardegna Live

Il premier Giuseppe Conte potrebbe recarsi già oggi al Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si apprende da fonti parlamentari della maggioranza.

Per tutta la mattinata, ma già da ieri, da parti della maggioranza e da quei parlamentari indicati come "costruttori" si è tenuta una manovra di pressing per possibili dimissioni del premier in favore dell'avvio di un Conte ter.

Poche ore fa, dal Pd è trapelato il ragionamento sulla mancanza di numeri a Palazzo Madama, particolarmente pericolosa in vista della relazione del ministro della Giustizia e capo delegazione M5s Alfonso Bonafede.