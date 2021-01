Zona arancione. Pronto dossier di Nieddu per il ricorso

Passerà al vaglio dell'ufficio legale della Regione

Di: Redazione Sardegna Live

L'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, sta preparando il dossier da consegnare all'ufficio legale della Regione per poter promuovere il ricorso contro la decisione del Governo di classificare la Sardegna in zona arancione sino al 7 febbraio.

Lo stesso governatore Christian Solinas ha definito la scelta del ministero della Salute "paradossale". Il rischio "alto" che ha determinato l'ingresso dell'Isola in zona arancione è legato, tra le altre cose, al superamento di un punto della soglia del 30% dei posti occupati in terapia intensiva tra l'11 e il 17 gennaio. Eppure attualmente, secondo l'ultimo rapporto Agenas, quella percentuale è calata al 24%, anche in virtù di 30 nuovi posti letto inaugurati a Sassari nei giorni scorsi.

Nieddu ha chiarito che "Il dato sulle nuove terapie intensive lo abbiamo inviato sabato, quando sono state aperte. Prima non era possibile".