Di Maio: "Senza maggioranza scivoliamo verso il voto"

Il ministro degli Esteri

Di: Redazione Sardegna Live

"Tutte le volte che si parla di me è per mettermi contro Conte. Io non voglio alimentare questa contrapposizione. Due giorni prima del ritiro delle Ministre di Italia viva abbiamo provato in tutti i modi a dialogare, tanto che il Recovery fund è cambiato. Attenzione, la fiducia l'abbiamo incassata, ma va consolidata. La situazione va risolta nelle prossime 48 ore. Se ci sono forze politiche che vogliono avvicinarsi sui temi allora ben venga, altrimenti sono il primo a dire andiamo al voto". Sono le parole di Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, a Mezz'ora in più su Rai3.

"Se penso che qualcuno si farà avanti? Posso dire che stiamo consolidando la maggioranza sulla scorta di un programma innovato. 48 ore sono poche? Vediamo. Chi è interessato al governo deve fare il primo passo. Se tra 10 giorni si consolida la maggioranza bene, sennò sono il primo a dire che si sta scivolando verso il voto. Ci sono preoccupazioni, ma in questi tempi ci giochiamo vaccini, Recovery e Europa. Se non ci sono i voti adesso, non ci sarà nemmeno il Conte ter. Ricucire con Renzi? Lo ha detto Conte dopo la rottura: non c'è la possibilità di un ritorno. Noi tra Conte e Renzi, scegliamo Conte".

"Io credo che il voto in questo momento metta a dura prova cittadini e imprese - prosegue Di Maio -. Se inizia la corsa per la campagna elettorale, perdiamo il Recovery fund. Siamo in questa crisi perché Italia viva ha ritirato i Ministri e si è iscritta all'opposizione. Abbiamo presentato un programma per i prossimi due anni e ora servono i voti".