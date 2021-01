Sardegna in zona arancione, Solinas polemico: "Colori attribuiti senza approfondimento"

"Tutti gli indicatori consentono di mantenere la zona gialla. Tuteleremo le nostre ragioni in ogni sede"

Di: Giammaria Lavena

"Mentre inauguriamo nuovi posti letto in terapia intensiva, ben trenta, e altri quattordici sono già pronti a Cagliari, nella struttura Covid del Binaghi, il ministero della Salute decide il passaggio della Sardegna in zona arancione per il superamento della percentuale dei ricoveri". Così il presidente della Regione Christian Solinas, polemico sulla scelta del governo di riportare la Sardegna in zona arancione.

"Noi riteniamo che questo calcolo sia sbagliato - prosegue - e già da ieri abbiamo manifestato allo stesso ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta per una decisione di questo tipo. Dietro quei colori attribuiti senza un doveroso approfondimento ci sono persone, attività imprenditoriali e produttive che abbiamo il dovere di tutelare".

"Oggi tutti gli indicatori consentono di mantenere la Sardegna in zona gialla, permettendo al nostro sistema economico, già duramente provato dal perdurare della pandemia, di continuare a produrre e fornire servizi. Per questo tuteleremo le ragioni della Sardegna in ogni sede", conclude il governatore.