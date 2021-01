Conte ha la fiducia anche del Senato

"Non sono interessato a sedere su questa poltrona, ma che lo faccio con disciplina e onore"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati (con 321 sì, 259 no e 27 astenuti), il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anche il via libera del Senato, con la fiducia ottenuta da 156 senatori. 140 i voti contro e 16 gli astenuti (votanti 312).

"Non mi vergogno di dire che siamo seduti su queste poltrone, non è importante dire non sono interessato a sedere su questa poltrona, ma che lo faccio con disciplina e onore", ha detto il premier nel corso della replica, dopo la discussione generale.

"Certo c'è un problema di numeri della maggioranza e se questi numeri non ci sono questo governo va a casa, non va avanti". Per ora, l’esperienza di Conte va avanti.

Confermata la linea dell’astensione di Matteo Renzi.

C’è da sottolineare anche il voto di fiducia che due senatori di Forza Italia, Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi, hanno dato a Conte e per questo "sono fuori dal partito: votare con il governo in questo caso non è una questione di coscienza", ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.