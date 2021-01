Commissioni 2020. Pais: "Lavoro positivo nonostante rallentamenti dovuti al Covid"

Il bilancio del presidente del Consiglio regionale: “Meno sedute ma più produttività"

Di: Redazione Sardegna Live

“Meno sedute ma più produttività. Le commissioni consiliari nel 2020 hanno lavorato intensamente e in maniera proficua nonostante i rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria”. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che ha fatto il consueto bilancio di inizio anno del lavoro delle commissioni. “La valutazione è positiva – ha detto Pais – nonostante le condizioni estremamente precarie, le commissioni hanno lavorato con responsabilità e determinatezza”.

“Ringrazio la maggioranza, ma soprattutto l’opposizione, per il grande lavoro svolto. Pur nella contrapposizione, tutti i consiglieri hanno dimostrato la volontà di lavorare incessantemente per il bene della Sardegna. L’anno appena cominciato – ha concluso il presidente del Consiglio - sarà particolarmente impegnativo. Ma il Consiglio regionale è in prima linea per cercare di superare questo momento di crisi non solo sanitaria ma economica e sociale”.

Sono state 221 le sedute, 338 ore di attività, 64 i progetti di legge esaminati e 29 approvati. Questi alcuni dei dati dell’attività svolta dalle Commissioni del Consiglio regionale nel 2020. Rispetto al 2015, secondo anno di attività della scorsa legislatura, cala leggermente il numero delle sedute (erano 262) e le ore di lavoro (erano 389). Stabili i progetti di legge approvati (29) mentre aumentano quelli esaminati (erano 51).

La Prima commissione (Autonomia e Riforme), presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), in 39 sedute, per un totale di 48 ore di attività, ha espresso un parere, esaminato 16 progetti di legge e ne ha approvato 4.

La Seconda commissione (Cultura e Lavoro), presieduta da Alfonso Marras (Riformatori sardi), in 33 sedute, per un totale di 47 ore di attività, ha espresso 24 pareri, esaminato 4 progetti di legge e ne ha approvato 3.

La Terza commissione (Programmazione e Bilancio), presieduta da Valerio De Giorgi (Misto), in 24 sedute, per un totale di 27 ore di attività, ha espresso 26 pareri, ha esaminato 8 progetti di legge e ne ha approvati 7.

La Quarta commissione (Governo del Territorio), presieduta da Giuseppe Talanas (FI), in 29 sedute, per un totale di 38 ore di attività, ha espresso 3 pareri, esaminato e approvato 4 progetti di legge.

La Quinta commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), in 44 sedute, per un totale di 87 ore di attività, ha espresso 8 pareri, esaminato 20 progetti di legge e ne ha approvati 8.

La Sesta commissione (Salute e Politiche sociali), presieduta da Domenico Gallus (Udc Cambiamo!), in 37 sedute, per un totale di 77 ore di attività, ha approvato 3 risoluzioni, espresso 12 pareri, ha esaminato 13 progetti di legge e ne ha approvati 4.

La Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, presieduta da Michele Cossa (Riformatori sardi), si è riunita 15 volte, per un totale di 14 ore di attività, e ha esaminato la bozza della proposta di legge sul riconoscimento del principio di insularità.