Renzi: "Non credo che Conte avrà la maggioranza in Aula"

Di Maio: "Non lasceremo gli italiani nelle mani di irresponsabili"

Di: Redazione Sardegna Live

"Domani Conte viene in Aula. Noi gli avevamo chiesto "ritieni di cambiare qualcosa su quanto è stato fatto o nel governo? Il presidente del Consiglio ha risposto "ho il governo migliore del mondo". A quel punto abbiamo chiesto possiamo metterci sulle cose da fare? Il presidente del Consiglio ha risposto di no, ha detto vado in Aula. Il portavoce del premier ha detto "asfaltiamo il premier". E io non credo avranno la maggioranza". Lo ha dichiarato il leader di Iv Matteo Renzi a "Mezz'ora in più" (Raitre).

"Io ho posto dei problemi politici e loro fanno telefonate per prendere senatori, lo facciano. Non voterò mai in governo che si ritiene migliore del mondo con 80 mila morti e che non prende il Mes" aggiunge Renzi.

"Io farò sempre gli interessi degli italiani, se c'è da votare lo scostamento per dare soldi ai ristoratori, non me ne frega chi sia il premier, voto a favore. Se mi si chiede: siete parte della maggioranza? Non più".

Il segretario del Pd Zingaretti dichiara: "Il Pd è stata la forza che di più ha lavorato per superare i problemi politici, gli steccati di questa maggioranza, per costruire alleanze nuove e competitive, ne siamo orgogliosi , abbiamo ricominciato a vincere in Comuni incredibili anche nel profondo nord. Chi rompe e chi isola invece fa vincere la destra". La crisi "ha indebolito la credibilità dell'Italia, ha allontanato politica dai cittadini. Il Pd è impegnato a fare di tutto per difendere gli interessi dell'Italia che in questa situazione sono più vulnerabili".

"Questo governo - prosegue il numero uno dem - è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il parlamento che deve sancire o meno la fiducia".

Interviene sulla questione anche Di Maio: "Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili - scrive su Facebook -. Dobbiamo difendere il diritto alla salute dei cittadini. Bisogna sostenere autonomi, commercianti, partite IVA, chi porta avanti il Paese creando occupazione e posti di lavoro. Il MoVimento 5 Stelle è compatto. Mentre c'è chi prova a distruggere, noi ci impegniamo a ricostruire".