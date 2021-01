Sos pastores Sardos sighint sa protesta

A pustis ‘e prus de un annu da e sa protesta,sos pastores no sunt huntentos de homente benidi pagau su latte

Di: Carlo Crisponi

A pustis de sa protesta po su pressiu de su latte, sos pastores si crediat hi abiant

atzettau hantu istabiliu dae su Guvernu de pahare su latte a 74 tzentesimos.

No est de hussu pessamentu Gianuario Falchi de Urtèi, su pastore hi paris hin Nenneddu Sanna de Orune ant guidau su movimentu hontra de sos Industriales hi los abiant hustrintos a versare a sos caseifitzios su latte a 60 tzentesimos.

Meses de protesta, litros de latte imbolaos a terra in cada punta de Sardinna, bintzas a hando urint arribaos a un accordu de si bier su produtu pahau a 74 tzentesimos.

Amus attu un arresonada hin Gianuario Falchi , at ispiegau itte est sutzessu a pustis de sa protesta, ite est hambiau e su hi tenet in conca de aher.

“Da e sa protesta chi amus fatu su pressiu ‘e su latte est cambiadu dae 0.60 a una media de 0.90 pro sas cooperativas, sos industriales sunt restados a 0.74 pro su 2019, in su 2020 doviat dever esser piùs artu su pressiu.

No ant cumpresu chi sa zente no est pius disponibile at esser sutumissa a sos pressios chi detzident issos”.

Da su hi semus humprendende, a pustis aer atobiau sos de su Guvernu sa protesta no cheret accabare ?

“Sa protesta est finida pro issos ma no pro nois,ca nois semos andados a protestare pro su pressiu ‘e su latte chi fidi una irgonza, e gratzias a cussa protesta es cambiadu ca amos fatu una publitzidade a livellu mondiale, chi at fatu connoschere su problema nostru e su produtu nostru in totue.

Nois amos pedidu de cambiare su sistema, chi nos pota garantire su pressiu in sos annos, no solu pro unu o duos, e totu custu si podiat faghere ca fidi bene aviadu pustis meses de trattativas, ma sa politica at bloccadu totu chin s iscusa chi fit cambiadu su Ministru ‘e su Triballu.

Su chi amos fatu est restadu chena finidu”.

Bi est galu isperantzia de sarbare su triballu bostru, su bostru setore?

Semos chena isperantzia,chena Ministru e chena Assessore, siguramente pro comente sunt gestende su setore nostru oe semos a rischiu de dever serrare, pensa chi aiant garantidu de no serrare su laboratoriu analisi pro su latte e l ant serradu, a oe este ancora gai e nois no podimos pius aer certificatziones acreditadas,ne pro su latte ne pro su casu. Intramoso in penalidade pro su benessere animale ca no amos pius assistentzia de sos tecnicos.

Sa certificatzione de su latte, s assessore e sos politicos, narant chi za la risolvene chena pessare e cumprendere chi semos rischiende de distruer su settore, no ba tempus pro risolvere su problema chi issos e totu ant creadu”.

Homente sezis detzidende de bos moer da e homo a innantis ?

“Ma pro nos mover bisonzat de cumprender ite cherent fagher, e sintzeramente de andare a chistionare chin zente chi no cumprendede sos problemas nostros no ada propiu sensu, ca est zente chi ischidi solu promitere.

Como idimos ite sutzedidi tra unu pagu e poi amos a bider”.