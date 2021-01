Non si podet bendere su libru iscritu po Matteo Boe

Da e su Tribunale de Nugoro ant attu arretirare totu sos libros da e sas ediculas

Di: Carlo Crisponi

Unu decretu de su Zuiche de su Tribunale de Nugoro Salvatore Falzoi, humandada de non bendere su libru iscritu po Matteo Boe, postu a ziru in sas ediculas da sa “Nuova Sardegna”.

Su libru histionat de sa bida , de sa galera e de sa liberate de Boe, l’at iscritu sa giornalista Laura Secchi po sas editziones “ il Maestrale ” de Nugoro.

Su decretu arribat a pustis de unu ricursu presentau da s’abocada de Matteo Boe, Anna Rita Mureddu.

Su Zuiche at acolliu sa dimanda de s’abocada, e su 21 de Ghennarzu a sas 9:30 in su Tribunale de Nugoro ahene s’udientzia e s’at a ishire poite ant presentau su ricursu e Itte ant a detzidere.

Laura Secchi e su ex bandiu de Lula s’iscriviant literas da su 2012, s’urint atobiaos medas bortas in sa galera de Opera in uve Matteo Boe at ishontau sa pena