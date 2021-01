Coppa Italia. Su Hasteddu non colat su turnu

Sos Sardos no ishini prus binchere, privos de zohu e de bolontade

Di: Carlo Crisponi

Su Hasteddu arribat a Bergamo privandesi de medas titolares po zohare sa partzida de Coppa Italia.

Una partzida meda importante, no solu po sa possibillidade de che holare su turnu, ma po torrare a binchere e ahe torrare s’armonia a totu s’iscuadra.

Atalanta arzilla da e sos primos minutos, no ahent essire sos sardos da e s’ala ‘e campu issoro, pahas bortas si sunis bidos attacande, su menzus in campu in su primu tempus su portieri de su Hasteddu Vicario.

A su e 43 minutos su Hasteddu difendet male e s’Atalanta sinzada hin Miranchuk.

Su segundu tempus non cambiat, s’Atalanta mantenede su zohu e su Hasteddu attentu a no collire goal.

A su primu tiru a sa porta de s’Atalanta su Hasteddu sinzada e paregiada a su e 55 minutos hin Sottil.

Durada pahos minutos sa huntentesa de sos Sardos, Muriel sinzada su 2 a 1.

A pustis de 5 minutos arribada su e 3 goal po sos Bercamascos, meritu de Sutalo.

Finidi 3 a 1 po s’Atalanta su Hasteddu est sempere peus.