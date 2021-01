Bona sorte in Sorradile, bintos 25 euro

Su binchidore at lassau ampullas de binu a totu sa bidda pò afestare sa binchida manna

Di: Carlo Crisponi

Binchet 25 miza euro a sa Lotteria Italia ’e mandat unu presente a totu sa bidda, ampullas de binu lassàs in s’ istancu in uve at hompòrau su billete binchidore.

Su mere de s’istancu, Daniele Fadda, at ahàtau sas ampullas ‘e una littera in s’intrada de s’atividade a ora de aperrere.

Una littera iscritta da su binchidore pò torrare gratzia a s’istancu meda fortunau,’e po dimandare sas iscusas a totus po su ritardu de no àeret galu mandau su presente.

Daniele Fadda torrat sas gratzias a numene de totu sa bidda de Sorradile iscriende. “ una bella faina husta de nos mandare sas ampullas, in s’ isperàntzia a pustis de su Covid, de podere acasazare in bidda nostra su binchidore, ‘e de buffare totus paris una bella tassa ‘e binu “.