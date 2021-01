Dies bentosas in Sardinna

Sos bentos arribant a 85 km orarios, ada pròghere prus pahu

Di: Carlo Crisponi

Pò duas dies, da ‘e oe bitzas a zòbia merie 14 de ghennarzu, in sardinna ant a surbare bentos medas fortes ‘e bintzas carchi temporada ‘e abba.

Sa Protetzìone tzìvile at mandau unu paperi pò ponnere in coidau sa Sardinna, da ‘e sas hostas nord otzìdentales a sud otzìdentales, Buccàs de Bunifatziu, su gulfu de Hàsteddu ‘e su gulfu ‘e Orosèi.

Da ‘e su hì li leghet in su Meteo, su bentu surbat bintas a 85 km orarios, proghet prus pahu, sos bentos hi ana a surbare che pihàna sas nues carrìgas de abba hì ant infustu sa Sardinna in custas dies