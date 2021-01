Proghet in bitzi, ludu ‘e arga in są bidda

Po bona sorte no at tentu dannu sa zente, ant serrau duos hamìnos

Di: Carlo Crisponi

Torrat sa timoria in Bitzi a pustis de su hi ana bidu su 28 ‘e Sant’Andria de su 2020, in uve perdas, ludu, machinas ‘e arga de cada zenia, urint halàos in medas tretos de sa bidda ahènde medas dannos,abiant prantu 3 pessones,mortas pó curpa de sa uria ‘e s’abba.

Eris merie, ant serrau duos hamìnos in intros de sa bidda a pustis hi est halau ludu e carchi perda, po bona sorte no at tentu dannu sa zente.

Su sindihu Giuseppe Ciccolini at iscrittu in Facebook: “ tenimus sos terrinos carrigos de abba, ammus serrau duos hamìnos, Via Galilei in uve est sutzessu su dannu, ‘e bintas Via Tommaso hì attacat a sa Via Galilei.

Abisamus totu sa zente de istare ishidos , ahende a mancu de holare in sos hamìnos serraos “.