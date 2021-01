Cras manzanu serrana sa 131 D.c.n. pò triballos

Sos triballadores de Anas illìtzini su haminu da arga ‘e perdas

Di: Carlo Crisponi

Cras, martis 12 de ghennarzu, da sas 8 de manzanu a sas 5 de merie sa 131 est serrà in ambas alas, da su km 40 a su km 42, pò che pinnihàre s’arga e sas perdas hì s’abba at ghettau in s’istradone.

Anas a pustis de unu primu interventu, at detzisu de serràre sa 131 pò triballare in tranquillidade ‘e sihùresa.

Su hì prus ponet pessamentu est unu nodu mannu, meda perìhulosu pò hìe hòlada in cussu tretu ‘e istradone.

Sa zente hì andàda cara a Nugoro est hùstrinta a essire pò Onieri/Orane ‘e sighire su hàminu 128/129, pò torrare a sa 131 s’arrìbada a s’essida pò Macumere, sa matessi hòsa a s’imbèsse ahène sos hì andana pò Abbasanta.