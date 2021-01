Iscorias. Nessunu l’as herede in Sardinna

Regione ‘e Sindihos unios pò botzàre husta detzisione de su Guvernu

Di: Carlo Crisponi

Si sunis atobiaos in Mandas sos 23 sindihos de sas biddas sepèras pó che tuttare hustas iscorias radioattivas.

Tottus unios ana nau sa matessi hosa: “ nessunu l’as herede”, ‘e sunis prontos a si sortire hin sos de sa Regione Sarda pò ammaniare unu paperi hì niada su hì ana detzisu de ahère.

Sa matessi hosa la pessana in sos palatzos de sa Regione, in uve ana botau totus hontra husta bolontade de che battire in Sardinna s’arga anzena.

A s’attobiu de Mandas este andau bintzas s’assessore Gianni Lampis hì a numene de totus a nau: “ depimus gherrare unios hontra de husta detzisione hì ana pihàu in su Guvernu, ammus attu nashìre unu Comitau tècnicu - iscentìficu paris hin Arpas, universidades sardas ‘e carchi sindihu, depimus sarbare sos nostros terrinos pò no ahere morrere s’economia de su turismu ’e de s’agricoltura.