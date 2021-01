Covid. Aristanis ohànnu hene Sartìllia

Novas bonas e malas pò sos cadderis de sa tzitade de Eleonora

Di: Carlo Crisponi

Pò curpa ‘e su virus hì oramai no s’est privande de cada hosa, binztzas in Aristanis ohànnu no ahène sa Sartìllia, una de sas estas prus mannas de su harrasehàre hì tenimus in Sardinna.

De sehuru sos cadderis de Aristanis s’ana a ammentare su 2021, unu pò sa firmada de sa Sartìllia, ’e sa ‘e duas, poite in su hussizu de sa Regione Sarda ana detzisu de attrogare s’istoria de husta cursa.

Una binchida manna pò totu husta zente, ana podere fravihare box ‘e àteras domos pò sos caddos ( bintzas a 500 metros cubos ), hene tennere mancu 1 ettaru de terrinu.

Medas sunis galu gherrande hontra ‘e są zustissia, pò hussos fravihòs attòs hene sighìre sa leze.

Totu huntentos pò hantu detzisu in Regione, isperande hì a novas siada attrogà s’istoria de medas cursas de caddos in Sardinna.