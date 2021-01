Arga radioattiva in Sardinna

Sepèras sas regiones e sas biddas in uve che tuttare s’arga

Di: Carlo Crisponi

Su 4 de ghennarzu ana bohàu in craru unu papèri in uve si leghede sas 67 zonas seperàs pò ahère muntonarzos de arga radioattiva. hustas 67 zonas benini spartzinàs in 7 regiones e in custas tenimus vintzas sa Sardinna seperà pò essère impestà.

Sas regiones hì ana sepèrau sunis: Toscana- Lazio, Basilicata-Puglia, Piemonte, Sicilia e Sardinna.

Pò sa Sardinna ana seperau 17 biddas pò ahe nashire hùstos muntonarzos , 7 in sa zona de Aristnis e 10 in s’ala e bassu de sa regione.

Sas biddas sunis:Siapìcia, Ollàsta, Assòu, Usèddus, Mogòredda, Sant’Antòni, Nuràgus, Nurri, Giaùni, Sètzu, Tùrri, Paùli Arbarèi, Ortacèsus, Guasìba, Segarìu, Mara Arbarèi e Gerxèi.

Pò podere nashire hùstos muntonarzs in tottu sa natzione Italiana ana bisonzàre 900 miliones de euro, hùstu dinare ada bennere pihàu dae sas bullèttas hì pagana sas familias.

B’est de narrère hi prima de podère cominzare a che battire husta arga depede hòlare galu meda tempus.

Sa Sogin hì este sa sotziedade numenà pò che battire totu depede tennère su permissiu dae sa Regione Sarda e dae hustas biddas hi ana seperau, si histionada hi prima de 4 annos no ana decide nudda.

