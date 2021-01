S’ibèrru este àrrìbau

Sos montes dè su Gennargentu sunis nibaos ma privos de zente

Di: Carlo Crisponi

Sa hosa hì prus ahe dolu este à pompiare sos montes e a los biere totu nibaos, lù nana sos butehèris e sos meres dè albèrgos e ristorantes de Fonne hì s’ùrini amàniande a retzire amihos e istranzos pò sas estas de nadale, ma ana depiu ashùrtare sas paragùlas dè su Dpcm.

Daniela Falconi histiònada hòmente sindihu dè sa bidda e hòmente imprendidora de paritzas atividades e a numene de totus sos imprèndidores de sa bidda, nandenos: “ semusu tristos pò homente semusu holande hustas dies in sa bidda nostra, in uve cad’annu in custos meses humis istrahos ma hùntentos, oh’ànnu semus perdende sù hì ammus attu in sos annos hòlaos.

37 annos de triballu ma mai homente a hustu”.

De su matessi pessamentu est Delia Cualbu issa puru imprendidora:

“s’annu holau in custas dies umis saludande totu hussa zente hi aviada seperau de si holare pahas dies de recreu in s’albergo nostru e ateras pessones urìni arribande a nohe pò si pasare e pò si gulare in sos montes nibaos.

Apùstis dè 45 annos hì semus trìballande, oh’annu est sù primu hì holàmus hùnzaoso”.

