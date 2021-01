Dannos po sas estas

Zovanos carotàos ana isparau sa notte de annu nobu

Di: Carlo Crisponi

Est cumintzàu male su 2021 in Ovodda.

Carchi zovanu pò si huntentare su 31 de Nadale at isparau mirande carchi lampione , s’impiantu nobu de sas videocameras hi est hòstau 62.000,00 euro e carchi antana de sa bidda.

Su Sindihu Cristina Sedda est meda dispiàghia pò sù hì est sutzessu e at denuntziau husta mala faina a sos carabineris, puite dà su hi issa nos at nau,” no est zustu hì totus depana pahare sos disatinos hì carchi zovanu si huntentada de ahère”.

Su Sindihu a numene de totus sos Ovoddesos at sighiu nandenos: “ semus inchiètos e semus aspetande hì si benzada a ishìre hìe ses divèrtiu a distruere una hòsa de sa bidda”.

Una Bidda hì est honnota pò sa tranquillidade e s’onestade da sa zente hi cada die sì ponet de impinnu pò biere sa bidda issòro distinta solo pò hosas de bonu

