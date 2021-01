Covid, dae su 7 de ghennarzu su DPCM novu

Su Guvernu est pessande de hambiare su holore de sas zonas de carchi regione de s’Italia

Di: Carlo Crisponi

Su 6 de ghennarzu vinidi su Dpcm hi totu sa natzione est rispetande dae su 24 de Nadale, oe torramus in sa zona aranzu e su 5 e su 6 in zona rubia.

Dae su 7 cada regione dia depere torrare in su holore hi teniada prima de sas estas, ma in custas oras Giuseppe Conte paris in sos delegaos de sos partidos hi sunis homo humandande sunis pessande de hambiare carchi hosa pompiande si creshede o halada su numeru de sas pessones hi ana pihau sa maladia.

Bi sunis po homo 3 regiones hi rischiana de holare in sa zona aranzu : Veneto, Calabria e Liguria, ma vinas Marche, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia sunis rischiande de holare in su matessi holore. Tottu su restu de S’italia ada esse in sa zona groga.

Sa novidade de su Dpcm novu hi sunis istudiande ada esse hi su fine hida totu sa natzione ada holare in zona rubia, torrande a serrare medas butehas e minimande sas essidas dae domo.

Gai e tottu ana fahere sos ristorantes e sos tzilleris hi ana podere bendere ma no ana podere ahere intrare sas pessones po podere mandihare o bufare in intros.

