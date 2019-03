In s'istogomo de su capodogliu mortu in Portu Chervu 22 chilos de plastica

Sa femina, chi fit longa guasi otto metres, aiat unu fetu de duos metres e mesu chi at abortidu

Di: Pietro Lavena

Sos iscientziados puru sunt restados atturdidos cando ant esaminadu sa carcassa de su capodogliu arenadu carchi die faghet in Portu Chervu, in Cala Romantica. Intro s'istogomo de s’animale b’aiat 22 chilos de plastica.

Segundu cantu ischit su cetaceu tiat essere mortu de famine. Piattos de plastica, unu tubu impittadu pro sos impiantos elettricos, bustas de s’arga, lentzas, saccos de onzi genere bettados in mare ant bocchidu s’animale.

Sa femina, chi fit longa guasi otto metres e aiat unu fetu de duos metres e mesu chi at abortidu, at iscambiadu sa plastica pro roba de manigare.

Su sotziu Sea Me Sardinia onlus at lanciadu un allarme pro su chi est sutzessu. Sa proportzione tra sa plastica agattada in s’istogomo de su capidogliu e sas dimensiones de s’animale mantessi fit de importu mannu. Cantidades de su genere, ant nadu sos espertos, s’agattant pro su pius in animales piu mannos.