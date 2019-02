Regionales: tottu su chi b'at de ischire. Candidados, numeros, regulas

Sunt comintzadas a sas 6.30 de custu manzanu sas votasciones pro su guvernu regionale sardu

Di: Pietro Lavena

Sunt comintzadas oe, a manzanu chitto, sas votasciones pro su guvernu regionale sardu. Sos seggios ant abertu a sas 6.30 e ant a tancare a sas 10 de sero. Si votat pro eleggire su presidente de sa Regione e sos cossizeris de sa XVI Legisladura. Sos ispoglios ant a comintzare cras manzanu a sas 7.

Sos candidados a presidente sunt 7, 24 sunt sas listas.

- Francesco Desogus, bibliotecariu, est istadu funtzionariu de su Comune de Casteddu inue est istadu direttore de su servitziu parcos e giardinos. Est su candidadu de su Movimento 5 Stelle;

- Vindice Lecis, giornalista tattaresu, s’ultimu a si candidare. Est candidadu chin Sinistra Sarda-Rifondazione-Comunisti Italiani;

- Paolo Maninchedda, est già istadu assessore de sos Trabaglios pubblicos in sa Giunta Pigliaru, est su candidadu de su Partito dei Sardi;

- Andrea Murgia, funtzionariu de sa Cummissione europea in Bruxelles, est su candidadu de sa lista indipendentista Autodeterminatzione;

- Mauro Pili, già guvernadore chin Forza Italia, si che est poi essidu e oe est su candidadu de sa lista autonomista Sardi Liberi;

- Christian Solinas, segretariu de su Partidu Sardu, senadore chin sa Lega, est già istadu assessore a sos Trasportos in sa Giunta Cappellacci dae su 2009 a su 2014. Est su candidadu de centru-destra. Lu sustenint su Partidu Sardu, Lega Salvini Sardegna, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UdC, Energie per l'Italia, Riformatori Sardi, Unione dei Sardi, Sardegna20Venti, Sardegna Civica e Fortza Paris;

- Massimo Zedda, sindigu de Casteddu, est su candidadu de su centru-manca. Lu sustenint Partito Democratico, Campo progressista Sardegna, Liberi e uguali Sardigna Zedda presidente, Cristiano Popolari socialisti, Progetto Comunista per la Sardegna, Sardegna in comune con Massimo Zedda, Noi la Sardegna con Massimo Zedda, Futuro comune con Massimo Zedda, Giovani sardi con Massimo Zedda.

Sa Sardigna est partida in otto circoscritziones (Casteddu, Carbonia Iglesias, Mediu Campidanu, Nuoro, Ozastra, Olbia-Tempiu, Aristanis e Tattari) e su cossizu regionale contat 60 membros.

Su sistema a turnu unicu permittit de dare una preferentzia pro su candidadu presidente e massimu duas preferentzias (pro fortza a un omine e a una femina) pro sos cossizeris chi siant in sa mantessi lista. Si podet dare finas su “votu partidu”: su candidadu presidente e sa lista de sos cossizeris ischirriados podent no essere cullegados. At a binchere su candidadu presidente chi at a aere sa maggiorantzia relativa (chi at a leare pius votos).

Pro garantire s’istabilidade de sa regione, si su binchidore at a leare piu de su 40% de sas preferentzias at a aere unu premiu de maggiorantzia de su 60% de sos seggios. Si at a leare dae su 25 a su 40% su premiua at a essere de su 55% de sos seggios, no b’at premiu perunu sutta su 25%. Pro podere faghere intrare in regione sos candidados, sas coalitziones devent superare su 10%, sas listas chi current a sa sola su 5%.