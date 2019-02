Fit in maladia ma accumpanzaiat sos turistas, denuntziadu dipendente Enac

In sos ultimos duos annos aiat 200 dies de assentzia dae su tribagliu, pius che ateru in istiu

Di: Pietro Lavena

Unu dipendente Enac, chi fit devidu essere in domo sua in maladia, tribagliaiat in nieddu accumpanzende sos turistas a visitare sos logos de sa Costa Ismeralda.

In sos ultimos duos annos aiat 200 dies de assentzia dae su tribagliu, pius che ateru in istiu dae maju a austu. Sa Guardia de Finantzia de Olbia l’at denuntizadu pro truffa, e como ant a chilcare de cumprendere cantu at balanzadu dae custu tribagliu in nieddu.

Sos finantzieris ant incomintzadu a indagare pois chi s’omine aiat postu in internet maicantas infrommasciones subra de custa attividade noa pubblicizende s’agentzia sua in sos sitos dedicados a sos servitzios turisticos.

Dae Olbia, s’omine proponiat escursiones in sos monumentos e sitos archeologicos de totta sa Sardigna. In sos programmas si faeddaiat finas de inue manigare e de s’itte faghere in totta die.

Sa Finantzia at sighidu s’omine registrende sas escursiones chi organizaiat fattu su logu. Comente at ordinadu su procuradore de Tempio Gregorio Capasso, est istadu già notificadu s’avvisu de sa fine de sas indagines a su dipendente Enac.