Abiat mortu sa ex e fertu su humpanzu nobu de sa emmina

Su Procuradore Generale de su tribunale de Thàthari at pediu s’ergastulu po Ettore Sini

Di: Carlo Crisponi

In galera po totu sa bida, ant riconnotu hi abiat ammaniau totu innantis de aher su dannu.

Est hantu a pediu su Procuradore Generale de sa Corte de Assise de Appellu de Thàthari, Roberta Pischedda, po Ettore Sini, de 51 annos, s’ex guardia penitentziaria de Otièri, hi est in galera po aer mortu s’ex humpanza, Romina Meloni e at crihau de morrer a Gabriele Fois, su humpanzu nobu de sa morta, fudi abbarrau ertu malamente su 31 ‘e martzu de su 2019.

Dae su hi ant nau in su protzessu, ant pediu de cunfirmare s’ergastulu, li abiant giai dau in primu gradu.

S’imputu hi lis un dande est hi, Sini esset sanu e honca e d’ishiat itte fudi ahende, esitu hi est torrau hando l’ant fattu sa peritzia neuropsichiatra, esame hi abiat dimandau sa Corte, Paolo Milia.

Roberta Pischedda, at sighiu a hontare in cale uria Sini est intrau in sa domo de Gabriele Fois, in uve sos duos isposos istavant.

Est intrau hin sa pistola in manos e non posta in chintzos hommente ant semper nau sos abocaos de sa difesa.

Dae su hi at nau su PG, hi at ritenniu beridade su hi at nau Fois, “Ettore Sini, hando at isparau, su humpanzu de sa morte fudi giai colhau in terra po difender a Romina, non at isparau po si difender dae Fois, hommente at semper nau sa guardia imputà”.

Duncas a Ettore Sini non li benit ricunotta manc’una iscusa, dae su hi ant nau sos abocaos, Mario Silvestro Pitzalis, po Fois e Bruno Conti e Orlando po sa familia de sa morta: “ bi sunt paritzas hosas hi non torrant de su hi at nau Sini”, sos abocaos ant bintzas sighiu a dimandare hi li benzat cunfirmau s’ergastulu.

Su protzessu at a sighire su 5 de tribulas, sa die ant a histionare sos abocaos de Ettore sini, Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti.

Sa Sententzia si suponet hi la dient su 16 de tribulas.

