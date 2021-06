Teatru in galera, 20 presoneris in su palcu in Uta

Est unu progettu Natzionale, promobiu dae s’associatzione Acri

Di: Carlo Crisponi

Sunt 20 presoneris, de 4 natziones de provemientzia, dae s’Algeria, dae s’Italia, dae sa Nigeria e dae su Venezuela.

Sortios e postos in supra de unu palcu.

Su 30 ‘e làmpadas in sa galera de Uta, ant a faher s’iscena de “Arcipelaghi”, l’ant pihà dae s’istoria hi at iscrittu maria Giacobbe.

Che sunt 1 annu ahende sas provas, los ant dividios in paritzos sotzios e ant sighiu sas letziones hin attentzione e hin meda educassione, letziones hi ant fattu sos de Cada Die Teatro.

At ispiegau su hi est istettiu fattu Pierpaolo Piludu, su hi at ammaniau totu su progettu, paris hin Alessandro Mascia: “est unu mamentu hi nois e bintzas sos pitzoccos ummis isettande dae meda tempus, dopiant hartiare a su palcu de su teatru dae s’annu holau, ma po more de sa pandemia ammus depiu ispostare s’eventu.

Sos pitzoccos, si sunt ammaniaos e ant sighiu su progettu semper attentos, ant istudiau hando ahiavamus sas provas e bintzas hando a sa sola che los torravant a sas cellas”.

Est una pessada de duos artistas de su Cada Die Teatro, nashia dae unu progettu Natzionale “Per Aspera Ad Astra”, fattu po hambiare sa galera hin sa cultura e sa bellesa, unu progettu promobiu dae s’Acri e sustentu dae 10 bancas, bi est fintzas sa “Fondazione Sardegna”.

Gratzias a unu tretu in uve poder aher musica e unu tretu po triballare sa linna, sunt nashios 2 laboratorios, 1 hin su “percussionista”, Giorgio Del Rio e s’atteru hin Marilena Pittiu.

Sighinde a hontare su hi ant fattu, Pierpaolo Piludu, at nau: “est un ‘istoria meda bella, hontat de sas violentzias, de sas vindittas e de sas penas, hontat de sas debilesas e de sas dificultades hi podent ispinghere una pessones a faher malas fainas. Dopimus nois puru intrare in sa bida de husta zente po humprendere itte si podet provare hando si ahent hustas hosas”.

Bintzas su Direttore de sa Galera de Uta, Marco Porcu, est huntentu de hustu progettu: “a pustis de meda tempus hi ammus holau sighinde sas nurmas po su Covid, potzo narrer de esser meda huntentu, poite sunt po aher s’ispettaculu, est unu mamentu po biere totus sos presoneris alligros”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22