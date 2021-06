A pustis de 20 dies, Aritzo non est prus in Lockdown

Abiant ammaniau s’ordinantzia su 6 de làmpadas poite bi urint 52 positivos a su Covid. In Trinità d’Agultu, tenent su coprifuoco a sas 11:30 ‘e notte

Di: Carlo Crisponi

In Aritzo si torrat a bier sa luhe, dae oje torrant a aperrer totus sas attividade, hi urint dae 20 dies serràs puite teniant 52 positivos a su covid dae su 6 de làmpadas.

Su ‘e tenner totus hustos contagios, abiant hustrintu su Cumissariu de sa Comuna in provintzia ‘e Nugoro, Antonio Monni, a serrare totu po non sighire a faher ispragher su virus in totu sa bidda.

Hommo su Cumissariu, at ammaniau s’ordinantzia hi ponet fine a husta serrada e carchi die innantis de hando dopiat accabbare su lockdown, torrant a aperrer sas attividades.

“ a pustis hi appo histionau hin sos dirigentes de s’Assl de Nugoro, ammus d’ishiu hi sa situatzione fudi mejorande die po die – at nau a sos de s’Ansa, su cumissariu Monni – a oje tenimus in Aritzo, petzi 4 positivos, ma oje sas 4 pessones finint sa barantena.

Sos Aritzesos si sunt humportaos bene, ant rispettau sas regulas de sa zona rubia hi abiamus postu, est istettiu meda lezu po totus. Dae oje torrat in sa bidda sa nurmalidade, dopimus esser totus abizos, hommo hi sunt essinde sas variantes, est unu nudda a torrare a pihare su virus, bisonzat de rispettare sas regulas e de aher totus sos vacinos, solu goi che podimus essire dae husta pandemia e abbarrare prus trancuillos”.

Aritzo, fudi s’unica bidda in zona rubia de totu s’Isula, totu sa Sardinna imbetzes, dae su 31 ‘e maju fudi in zona bianca e dae su 18 de làmpadas est holà in zona birde.

Hommo abbarat solu su coprifuoco a sas 11:30 de notte, in Trinità d’Agultu, l’ant postu a pustis hi ant buscau 15 positivos a sa variante delta, sunt sos triballadores hi urint registrande unu film po sa Disney in sas hostas de sa zona ‘e artu de sa Sardinna.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22