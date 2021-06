At furau unu furgone e s’est ughiu , perehulu in sos haminos de Hasteddu

Sighiu dae sos politzottos, at rischiau de imbestire una pitzinna de 3 annos

Di: Carlo Crisponi

Ant holau oras de aprettu s’atteru merie in Hasteddu, in sa zona de Sant’Elia, a pustis hi unu pitzoccu at furau unu pick-up e s’est ughiu in sos hamminos de sa tzittade.

Si nat Alberto Astero, su zobanu de 35 annos, su hi at furau su furgone in Samatzai e ch’est parau in sa zona de Sant’Elia sighiu dae 4 pattullias de sa politzia.

Po bona sorte non est sutzessu nudda ‘e grave, ma bi podiant esser mortos po curpas de husta balentia.

Su pitzoccu l’ant arrestau e at a esser protzessau in diretissima.

Sunt istettios momentos medas perihulosos, unu pick-up furau, hurrende a velocidade arta in sos hamminos de Hasteddu e battoro patullias de politzia sighindelu, crihande in cada manera de lu poder firmare, timende hi non esset fattu dannos a sa zente.

Su pitzoccu a pustis aer furau su pick-up, est istettiu bidu e honnotu dae sa zente de Samatzai, ant abisau sa politzia e ant derettu cumintzau sa criha po buscare su furgone.

Sos politzottos, humandaos dae su Dirigente, Michele, Mecca,Che l’ant cassau in s’intrada de Hasteddu, ant probau a lu frimare ma su zobanu hin s’ est ughiu a intros de sa Tzittade.

Alberto Astero, prus de una borta at rischiau de aher dannos, hando ch’est arribau in Via Schiavazzi, po non ishudere a supra de una macchina de sa Politzia, at ishuttu a supra de 3 macchinas frimas in s’oru ‘e s’istradone, in d’una vettura bi urint , 3 pessones, babbu, mamma e izu, a pustis sunt istettias succursas dae sos de su 118 ,che las ant pihàs a s’ispidale e po bona sorte non urint ertas meda.

Unu politzotto po crihare de lu aher frimare, at ishuttu unu horfu e pistola in aghera, su pick-up at huncruiu sa cursa a supra de una macchina e a unu muru de una domo in Via Fasano, in sa zona ‘e Sant’Elia. Po unu nudda non at imbestiu una pitzinna de 3 annos, fudi in sehus de su muru, po bona sorte non est sutzessu dannu mannu.

