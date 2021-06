Dae Dolianova a Santo Domingo, unu bandiu hentza dinare at crihau de che torrare in Italia, l’ant arrestau

Un’ommine de Hasteddu che l’ant postu in galera

Di: Carlo Crisponi

S’atteru manzanu in s’aeroportu intercontinentale de Milano-Malpensa, sos Carabineris de s’istatzione de Milano Malpensa, paris hin sos agentes de sa Politzia de Frontiera, a pustis hi urint istettios abisaos dae sos Carabineris de Dolianova, ant arrestau po penas trasmittias dae sa Procura de sa Republica de su Tribunale de Hasteddu, Daniele Schintu, 40 annos Hasteddarju, residente in Dolianova.

L’abiant hundennau su “7 de Santu Gavine de su 2020, depet ishontare 7 annos, 11 meses e 25 dies de galera.

S’ommine l’ant hundennau po paritzos disattinos, hi andant dae sas rapinas, resistentzia a publicu ufitziale, furas, e benda de sa roba hi furavat.

Dae su hi ant nau sos Carabineris, Schintu, fudi ishontande una pena in domo sua, est ughiu dae Dolianova su 9 de martzu de su 2016 a Santo Domigo. A pustis de paritzos annos hi s’ommine fudi bandiande, l’est torrau su disizu de ghirare in Sardinna, ma c’abiat accabau totu su dinare e at pessau de dimandare azudu.

Sas dies holàs, est andau a S’Ambasciada Italiana, po lis pedire hommente podiat torrare a domo sua, pessavat hi nemos, in cussos ufitzios, l’esset honnottu e in meda trancuillidade l’essent azudau.

Dae S’Ambasciada innantis de lu poder azudare, si sunt chertzios atzer de paritzas hosas, ant dimandau a sos Carabineris de Dolianova, itte pessone esset Schintu e totus huncordos ant ammaniau de lu ahe ghirare e de che lu cassare in s’aeroportu.

A pustis hi est arribau a Malpensa, sos Carabineris de s’istatzione de s’aeroportu ant cassau e arrestau su zovanu, humandaos dae sos Carabineris de su Nucleu Investigativu de Hasteddu.

Daniele Schiuntu che l’ant pihau a sa Galera de Busto Arsizio (VA), sos de sa zustissia, l’ant a intendere in custas dies.

