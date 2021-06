Tortolì. Paola Piras si ch’est ishidà dae su coma, est crihande a Mirko

Sa emmina galu non ishit hi su izu l’at mortu s’ex humpanzu

Di: Carlo Crisponi

Si ch’est ishidà a pustis de carchi hida dae su coma Paola Piras, sa mamma de Mirko Farci, su pitzoccu de tortoli mortu po la difender dae sa uria de s’ex humpanzu, Shaid Masih, s’11 de maju de su 2021.

Est una bella novidade husta, l’ant iscrittu in sa “Nuova Sardegna”, ant fattu ishire hi est galu grave, ma bi sunt isperantzias bonas. Sa emmina est ricoberà in s’Ispidale de Lanusè, est respirande a sa sola, e dae su hi ant nau in su giornale Sardu, Paola at dimandau de su izu, sos psicologos de su Centru de salude mentale de s’Assl de Lanusè, po hommo non ant attrogau nudda de su hi est sutzessu.

Che l’ant ishidà sos dutores henapra holà, sa matessi die hi sos de s’Istitutu Ianas, s’ishola in uve Mirko istudiavat, ant dau su diploma a su pitzoccu mortu, l’ant cunsinnau a unu frade e a una tzia .

Sos dutores herent mantenner su segretu a Paola po carchi die, sunt timende hi non torret a intrare in coma si benit a ishire hantu est sutzessu, sunt isettande hi mezoret de salude e hi siat unu pahu prus orte. Sa emmina non est solamente respirande a sa sola, est bintzas mandihande, sunt totus sinzales hi ahent piaghere, ma sos dutores galu sunt sighinde sa emmina hin meda attentzione.

Paola Piras, fudi arribà a s’ispidale de Lanusè hin d’una emorargia meda grave, po more de sas ertas fattas dae s’ex humpanzu, hin d’una leppa. Un’ommine hi Paola abiat giai denuntziau a sa zustissia poite la trattavat male, hommo est arrestau e postu in sa galera de Uta.

Sa emmina de 51 annos, che l’ant operà giai tres bortas, sos primos duos interbentos los ant fattos po hosire sas ertas e su tertzu po sanare s’infetzione hi l’est bennia in brente a pustis hi fudi unu pahu mejorande.

