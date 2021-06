Ittiri, sunt sighinde a abelenare sos hanes

Un’atteru animale l’ant buscau mortu accante a s’Eurospin, sos animalistas ant denuntziau husta faina

Di: Carlo Crisponi

Est s’urtimu de paritzos animales hi benint abelenaos in Ittiri, est cumintzà sa criha po buscare husta pessone hi est ahende hustos disattinos.

Su hi nd’at prantu husta borta, est unu hane nigheddu, mannu de istatza, fudi a ziru dae meda tempus accante a s’Eurospin. Unu hane vagabundu, bonu hi non at mai disturbau a nessunu.

In medas li ghettavant a mandihare, dae sas dies holàs l’ant bidu hi bohavat ispruma dae sa buha, po mala sorte sua non s’est fattu accurtziare dae nessunu e non est istettiu possibile a lu hurare, su bucconette hi at mandihau l’at abbellu abbellu mortu.

L’ant buscau in s’istradone, ancas a susu hin sa brente unfrà, teniat sambene in sa buha, fudi craru hi l’abiant abelenau. Non est sa prima borta hi sutzedint hustas hosas, sos animalistas ant detzisu de denuntziare husta faina a sa zustissia.

Sos de s’associatzione Anima e Coros, sunt inchiettos po su hi est sutzessu: “ammus crihau sa zustissia po denuntziare hustos dannos hi sunt ahende a sos hanes, hust’istoria est sighinde dae meda tempus, sunt ohidende ahenes de propriedade e hanes e gattos agrestes.

Semmus humbintos hi siat solu una pessone hi est ahende hustos disattinos. Tenimmus su suspettu supra de unu e isperemmus hantu prima de d’ishire numene e sambenadu, gai sa zustissia la’t a fahe pahare su hi est ahende.

Carchi hida ahet, abiant adottau unu hane dae su canile, a pustis de carchi die l’ant abelenau. Po hie ohidet unu hane, benit imputtau de reatu penale e sas penas sunt meda mannas”.

Sa zona in uve ant buscau s’urtimu hane hi ant mortu, la depent pulire, ant a deper ponnere sinzales po abisare sos meres de sos hanes hi b’est su perehulu hi bi siant bucconettes postos po abelenare sos animales.

Est una situatzione meda perihulosa po sos hanes e bintzas po sos pitzinnos hi cada die zohant in cussos trettos.

