Liberu. Semper hin sos pastores

Su movimentu indipendentista Sardu, at pesau una protesta po difender sos pastores hi sunt protzessande po aer bloccau sos haminos ando ant fattu sa protesta ‘e su latte

Di: Carlo Crisponi

S’atteru manzanu, sos de Liberu, si sunt sortios hin sos de s’Associatzione Libertade, a innantis de su Tribunale de Nugoro.

Sa sortida est istettia fatta, po difender sos pastores hi sunt protessande poite in su 2019 abiant bloccau sa 131, hando urint ahende sa protesta po su pressiu ‘e su latte.

In totu sa Sardinna, in cussas dies, urint pesande abolottu poite sos pastores heriant su latte pahau a 1 euro, s’urint sortias pessones de totu s’Isula, totu uncordas, est istettia una de sas protestas prus mannas fatta dae su Populu Sardu.

A pustis de hussas protestas, abiant denuntziau medas pastores, los abiant imputaos de aer bloccau sa 131, ahende dannos mannos a su traficu.

Unu reatu hi abiat fattu torrare a ponnere, su Ministru hi bi fudi a su tempus, Matteo Salvini, est unu reatu hi galu oje est hussiderau, bintzas si andat hontra ‘e sa Costitutzione Italiana, bintzas s’Abocada, Giulia Lai at nau in su protzessu.

Sos unicos denuntziau po hustu tipu de reatu, sunt sos pastores Sardos, lis sunt ahende su protzessu in su Tribunale de Nugoro.

Sunt imputaos de aer bloccau su traficu in sa 131, in s’essida po Lula e in sos tretos de Thiniscole, s’8 e su 13 de frearzu de su 2019.

S’etteru manzanu ant detzisu de protzessare atteros 9 pastores, hi s’azunghent a sos 4 hi giai urint sutta protzessu, duncas hommo che sunt 13 sas pessones imputàs de aer bloccau su traficu, unu reatu hi est solamente po hosas de politica.

Non si podet pessare attera hosa, ant bohau a hampu hustu reatu, solamente po aher dannos a hie at crihau de difender su propriu triballu, totus tenimus su dirittu de protestare.

Un’attera hosa hi ahet pessare hi siat fattu solu po politica, est hi de totus sas pessones hi bi urint bloccande sos istradones, ant pessau solu de tzittare a zudissiu solamente 13 pastores.

Sos de Liberu, sunt a fiancu de sos pastores Sardos, sunt pesande aboltu poite non est zustu hi benzat postu a terra su settore prus importante de sa Sardinna, solu poite sunt ahende zohos politicos.

Sos de Liberu ant a protestare bintzas a hando non at accabbare su protzessu, e pedint a totu su Populu Sardu, de azudare sos pastores, hi ant tentu su corazu de protestare po difender su triballu issoro, gherramus totus paris.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22