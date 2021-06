Sa Comuna de Nugoro heret dare 8 tretos de terrinu po poder aher sos ortos

Su Sindihu, Andria Soddu; “ herimus dare sa possibilidade de aher sa Tzittade prus bella”

Di: Carlo Crisponi

Sa Comuna de Nugoro, at a dare 8 tretos de terrinu in intros de sa tzittade, in sas zonas de Città Nuova e de Mughina, po poder aher sos ortos.

Su bandu est istettiu pubblicau in su situ de sa Comuna e sas dimandas ant a deper esser imbiàs intros de su 29 de làmpadas.

Hustu progettu est fattu po sos antzianos, po sas familias e po sos zobanos, po poder pihare hustos terrinos , dae sa comuna ant a faher hontu de sa fasha Isee.

Sunt 3 sas categorias hi podent aher sa dimanda: “ s’ortu de sos jaios”, po totus hussas pessones hi che tenent prus de 65 annos, “s’ortu de sas familias”, po sos tzittadinos hi che tenent dae sos 31 a sos 64 annos de edade e “s’ortu de sos zobanos”, po sos pitzoccos sutta de sos 30 annos.

Unu progettu nashiu gratzias a s’azudu de s’Associatzione Agrimercato-Coldiretti Sardegna.

Po sighire totus sas pessones hi ant a pihare sos terrinos po los triballare, b’at a esser un’iscuadra “personal trainer dell’orto”, hi ant a triballare de badas.

At histionau su Sindihu, Andria Soddu: “gratzias a progettos hommente a hustu, semmus crihande de ponner in parte sos tzittadinos de cada edade, po hurare sa tzittade de Nugoro. Non b’est bisonzu de aher operas mannas po aher bella una tzittade, bastat de sanare hussos tretos hi non benint sighios dae nessunu, po hi diventent lohos de sortidas e de vida, po abbarrare totus huncordos”.

“sos ortos de sa Tzittade, sunt istettios pessaos po aher prus bella sa bidda nostra, po aher sortire e triballare totus paris sos tzittadinos - at azuntu s’assessora a su “ verde urbano”, Eleonora Angheleddu-.

Su progettu est bintzas pessau po hambiare s’andatzu de sas vidas nostras e bintzas su ‘e mandihare hosas sanas. Unu progettu hi ahet sortire pessones de cada edade e po totus sas ishola hi ant a herrer hin trancuillidade triballare”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22