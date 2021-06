Covid, Sa Sardinna est in Zona Birde Europea

Su presidente de sa Regione, Christian Solinas est meda huntentu po su risurtau hi est istettiu ottenniu: “nos sunt pahande sos isfortzos hi ammus fattu”

Di: Carlo Crisponi

Sa Sardinna est in sa zona birde europea.

L’at fattu ishire s’Ecdc, est s’agentzia de s’Unione Europea, po sa preventzione de sas maladias.

Oje a ant fattu un’aggionrnamentufattu e a pustis de 15 dies de controllu, sa Sardinna, sa Liguria e su Molise sunt sas unicas regiones de s’Italia hi sunt in zona virde, est praticamente su gradu prus bassu de su rischiu ‘e contagiu a su virus.

Hontande sos positivos a su virus cada 100 miza de abitantes, po poder intrare in sa zona birde, bisonzat hi bi sient 25 positivos cada 100 miza ‘e abitantes e unu tassu de positividade sutta su 4%.

In sa mappa noba europea de su virus, in uve su prus de sas natziones sunt in zona aranzu, in sas zonas birdes sunt : in Finlandia, in s’islanda e in carchi regione de sa Polonia e de sa Romania. In sa mappa hi sinzat sos ispostamentos in sos istados Unios de s’Europa, s’Ecdc oje at fattu ishire hi sa Sardinna, sa Liguria e su Molise sunt sas unicas Regiones hi ant intrare in zona Birde, hustu aggiornamentu lu ahent cada zobia.

Su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, est meda huntentu po su risurtau hi est istettiu ottenniu, e at nau:

“ oje dopimus difender su risurtau ottenniu, dopimus istare galu meda abizos, sos contagios hi ammus tentu hustas dies in carchi bidda de sa Sardinna, nos ahet humprendere hi su virus non est mortu.

Po sa Sardinna sa Zona Birde, est una bella pubblicidade po su turismu, semmus sighinde a faher unu bellu triballu hin sos vacinos, herimus hi sas attividades Sardas triballene sempere e hin trancuillidade”.

At histionau bintzas s’Assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu: “su virus in s’Isula at unu pahu abrandau, semmus huntentos hi su 50% de su populu appat fattu sa prima dose de su vacinu.

Semmus andande bene bintzas in sos ispidales, in sas terapias intensivas tenimus su 3% de postos occupaos. Dopimus sighire a nos impinnare e crihare de che bohare su virus dae sas vidas nostra”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22