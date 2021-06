S’Alighera. Ant furau attretzadura po triballare e 800 litros de Gasolio

Duas pessones sunt istettias arrestàs dae sos carabineris de Santa Maria la Palma

Di: Carlo Crisponi

Sos Carabineris de s’istatzione de Santa Maria la Palma, eris ant fattu un’ordinantzia de arrestos domiciliares ammanià dae su Tribunale de Thàthari, hontra ‘e duos ommines, C.E. de 48 annos e C.G. de 53.

Sunt imputtaos de una fura hi est istettia fatta su 7 de frearzu a unu massaju de s’Alighera.

Sunt istettias furàs erramentas po triballu, teniant balore de 1000 euro e bintzas 800 litros de gasolio agriculu.

Sas indagines, hi ant fattu sos Carabineris de Santa Maria la Palma, ant cunsentiu in pahu tempus de iscoboiare hommente est istettia fatta husta fura e hie l’abiat fatta, totu gratzias a sas telecameras de sa bidda.

S’esitu de sas indagines, hi teniant in manos sos de sa zustissia, at cunsentiu de iscobiare de pretzisu totu su hi ant fattu sos duos imputaos, passu po passu.

In totu su tempus hi ant postu po iscobiare husta mala faina, sos Carabineris de Santa Maria la Palma, sunt istettios azudaos dae s’Iscuadra de s’Eliportu de sos “ Cacciatori di Sardegna” e de s’istatzione de sos Carabineris de Mores, hi sunt rennessios de iscobiare hi urint hustas duas pessones, in manera hi a pustis su Zuighe esset fattu s’ordinantzia de arrestu.

A pustis hi los ant arrestaos e hompudaos , sos carabineris lis ant buscau erramenta hi de sehuru teniant po aher sas furas e atteras attretzaduras hi una borta accabàs totus sas indagines che las ant a torrare a su mere.

Dae sa caserma, sos duos imputaos che los ant torraos a domo issoro e in cue ant a deper abbarrare, lis ant dau sos arrestos domiciliares.

Unu bellu triballu hi ant fattu sos Carabineris de Santa Maria la Palma, hi cada die si sunt impinnande po crihare de mantennere sa bidda trancuilla e humposta.

