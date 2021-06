Morta dae s’ex maridu a 25 annos. Eris in Maracalagonis una sortida in ammentu de Alessandra

Su Sindihu de sa bidda at dimandau de si hinghere totus una mallieta rubia po ammentare totus sas emminas mortas hin sa violentzia

Di: Carlo Crisponi

“ In calidade de sindihu , appo intesu su collega sindihu de Catelnuovo Magra, Daniele Montebello, paris ammus pessau e detzisu de narrere hi nono a sa violentzia, ma su prus herimus esser accante a sa familia hi at perdiu s’unica iza: Alessandra”.

Sunt sas paragulas de Francesca Fadda, su sindihu de Maracalagonis, hi at ammaniau po eris merie a sas 9 de sero, una “fiaccolata” po ammentare Alessandra Piga, sa pitzocca de 25 annos, morta su 12 de làmpadas in Castelnuovo Magra, in provintzia de La Spezia. L’at morta s’ex maridu.

Sunt modios dae sa Pratza de Cresia e ant sighiu in Via Cagliari, Via Umberto, Via Regina Margherita, Via Colombo, Via Nazionale, Via Santo Stefano, Via Nuoro, Via Maddalena, Via di Vittorio, Via Aretino e bintzas a innantis de sa domo de Alessandra.

At sighiu a narrer su sindihu Fadda: “appo dimandau de allughere totus una handela, de nos hinghere totus una mallietta rubia po ammentare totus sas emminas hi ant mortu hin sa violentzia, su prus sutzessas in sas familias. Sunt istettias mortas dae hussos assassinos hi ant mandihau in sa matessi mesa e drommiu in su matessi lettu de hustas poveras emminas”.

Alessandra Piga, 25 annos de Maracalagonis, fudi andà a crihare s’ex maridu, Yassine Erroum, de 30 annos.

Est andà paris hin d’una amiha e paris hin su izu suo de 1 annu e mesu, po histionare de sehuru de su divortziu.

Ant discuttiu malamente , bintzas a hando s’ommine at pihau una leppa e at puntu sa ex muzere.

S’amiha de Alessandra est rennessia a sarbare a issa e a su pitzinnu, poite s’est agorrà in bannu.

A pustis sunt arribaos sos Carabineris e sos Vigiles de su Ohu, c’ant bohau sas duas pessones dae sa ventana de su bannu.

Yassine Erroum, non cheriat essire dae sa domo, a pustis sos Carabineris l’ant cassau e pihau a s’ispidale, s’ommine fudi ertu in sos bratzos e in sas manos, ertas hi de sehuru s’at fattu hando a mortu a sa ex muzere, Alessandra Piga.

