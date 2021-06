Sardinna, “stop” a sas Provintzias

Aboluttu in su Hussizu Regionale a pustis hi dae su Guvernu ant botzau sa riforma

Di: Carlo Crisponi

“S’Autonomia de sa Sardinna est subinde un’atteru attacu, est una vrigonza”.

Sunt sas paralugas de s’Assessore Regionale de sos Entes Locales, Quirico Sanna.

Dae sa Regione, abiant fattu ishire hin d’una riforma hi sas provintzias in Sardinna arribavant a esser 6 e 2 Tzittades Metropolitanas, ma dae su Guvernu at botzau husta riforma, poite dae sa Regione non ant rispettau s’Articulu 43 de s’istatutu Sardu, hi nat hi si podet hambiare su numeru de sas provintzias, ma solamente si est su Populu hi lu detzidit.

At sighiu a histionare Sanna: “dae su Guvernu sunt histionande de referendum, mi dimando si sa Provintzia de Aristanis est istettia fatta hin d’unu referendum?, hommente mai po sa leze de su 2016, sa hi at fattu nashire sa Tzittade Metropolitana de Hasteddu non est istettia fatta mai peruna denuntzia?. Semmus pessande hi dipendat dae sos holores politicos de sa Regione?”.

Bintzas su hussizeri de sos partzidos majores de sa Regione, su hi sustenet dae sempere sa Tzittade Metropolitana de Thàthari, Antonello Peru ( cambiamo-Udc), at nau: “sa detzisione de su Guvernu est solamente po hosas politicas, de tennicu sunt ponende solu s’iscusa po sighire husta battallia hontra ‘e sa Regione Sarda e hontra a sa nostra Autonomia. Nois, bintzas husta borta semmus sighinde su ‘e histionare hin sos organos Istatales, e ammus arrespostu a totu su hi ant dimandau sos tennicos, sos hi ant postu dae su Dipartimentu po sas Riformas Istitutzionales. Serbiada prus corazu dae sa politica, po difendere una riforma goi importante po totus”.

Su Capogruppu de sa Lega, Dario Giagoni at imbiau issu puru su pessamentu suo: “ si herimus aher unu referendum semmus prontos, sos Gadduresos e bintzas sos hi istant hin atteros tretos sunt prontos e non s’ant a negare de lu ahere”.

Non est de su propriu pessamentu de sos collegas suo, Alessandra Todde (M5s), Viceministru a s’Isviluppu Economicu. “ est una detzisione zusta sa ‘e su Guvernu de botzare husta riforma, deo dae derettu fui hontra a husta leze, poite dae sa Regione,non ant rispettau s’Istatutu ,est un’isprecu de entes e non azudat su territoriu”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22