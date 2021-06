Barella at bantau Kjaer, po aer sarbau sa vida a Christian Eriksen

Su zohadore Sardu humpanzu de iscuadra de su male assortau zohadore Danesu, at bantau su capitanu de sa Danimarca po su corazu hi at tentu

Di: Carlo Crisponi

Su capitanu de sa Danimarca, Simon Kjaer, est derettu interbenniu hando a bidu su humpanzu de iscuadra de sa Natzionale, Christian Eriksen, orruttu a terra privu ‘e sos sensos.

Una faina in uve heriat meda corazu e abilidade, e su Capitanu los at tentos ambas duas.

Su zohadore Sardu, Nicolò Barella, humpanzu de iscuadra de Eriksen in s’ Inter e rivale de Kjaer, poite zohat in su Milant, l’at torrau gratzias po su hi at fattu, poite gratzias a issu lant sarbau sa vida a su humpanzu.

“Non b’est holores de mallia hi hontant, complimentos a Simon”, est su hi Barella, at iscrittu in Instagram.

Kjaer at derettu succursu su humpanzu, l’at postu in manera hi, Eriksen, non si che podiat ingurtire sa limba, rischiande de non podere prus respirare, una faina fatta in d’unu mamentu delicau e hi nessunu abiat potziu creder hi podiat sutzedere.

A pustis hi sunt arribaos sos dutores po sighire a sarbare sa vida a su zohadore orruttu in terra, su Capitanu, at sortiu sos humpanzos a furriu de Eriksen, po non aher incuadrare su zohadore moribundu dae sas telecameras e a pustis est hurtu a su centru ‘e su campu po hossolare sa muzere de Eriksen, hi fudi pranghende disisperà po hantu sutzessu.

Barella at sighiu a bantare Kjaer, po su hi at fattu, est istettiu s’ommine hi at sarbau sa vida de Christian, dae su hi at nau su dutore de sa Natzionale Danese:” su zohadore che fudi mortu”.

Sas paragulas de su zohadore Sardu, sunt sas proprias de sos miliones de tifosos hi ant iscrittu in sos social, totus ant bantau a Kjaer.

Sos tifosos de su Milan, lu herent hommente su nobu capitanu de s’iscuadra ‘e Milano e sos rivales de s’Inter, lis torrant gratzias po aer sarbau sa vida de su Zohadore issoro e ant promittiu de li aher una esta manna hando ant a zohare su derby in su campionau hi at a bennere.

Rivales in campu, ommines e amihos in sa vida, un’istoria hi depent ammentare in s’isport e bintzas totu sos zovanos hi bisana una die, de sighire husta vida.

