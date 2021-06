Alessandra Piga, at gherrau hin totus sas ortzas hi teniat po crihare de si sarbare

Sa Pitzocca de Maracalagonis, l’at morta s’ex maridu sapadu merie in Castelnuovo Magra, in Provintzia de La Spezia

Di: Carlo Crisponi

Sunt istettias sas bohes hi ant intesu sa zente hi est holà in su mamentu, po aher abisare derettu sos Carabineris.

S’omicidiu est sutzessu sapadu merie in Castelnuovo Magra, in Provintzia de La Spezia.

Alessandra Piga, teniat 25 annos, fudi de Maracalagonis, sapadu est andà a crihare s’ex maridu, Yassine Erroum, de 30 annos.

Est andà paris hin d’una amiha sua e hin su izu de 1 annu e mesu, de sehuru dopiant histionare de su divortziu.

Sos duos ant cumintzau a brigare malamente, sa briga s’est fatta semper prus perihulosa, bintzas a hando s’ommine at pihau una leppa e a puntu paritzas bortzas sa ex muzere.

S’amiha sua assustà e timende meda, at pihau su pitzinnu e si sunt agorraos in intros de su bannu, in cussu mamentu sa pitzocca de Maracalagonis at crihau in cada manera e hin totus sas ortzas hi teniat de si sarbare sa vida dae sa uria de s’ex maridu.

Una holada de leppa a su gutturu est istettia hussa hi at truncau sa vida de Alessandra.

Sunt arribaos derettu sos Carabineris e sos Vigiles de su Ohu hi ant fattu essire dae sa ventana de su bannu, s’amiha de Alessandra paris hin su izu.

Yessine Erroum s’est a su cumintzu serrau in domo, non cheriat prus essire, ma a pustis sos Carabineris sunt rennessios a lu cassare e a che lu pihare a s’ispidale.

S’ommine teniat carchi erta, a sos bratzos e a sas manos, fattos de sehuru in su mamentu hi fudi ohidende sa ex muzere e issa fudi crihande de si difender, non est rennessia a si sarbare.

Su Sindihu de Maracalagonis, trista e inchietta po hantu est sutzessu a sa pitzocca at nau: “unu dannu goi, non si podet supportare, tropu mannu”.

Alessandra non at a poder bier prus in sos ocros suos, prenos de amore, su izu hi cada santa die s’astringhiat in sinu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22