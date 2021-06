Droga. Sos carabineris ant frimau duas pessones , una in Portu Tùrre e una in Biddepùtzi

Unu zovanu de 19 annos denuntziau po ah teniat Marijuana e s’atteru de 32 annos arrestau poite l’ant buscau Cocaina

Di: Carlo Crisponi

Sos Carabineris, impinnaos po crihare de frimare s’ispacciu e sa droga, ant frimau duos zovanos, unu de Biddepùtzi de 19 annos e unu de Portu Tùrre de 32.

Eris notte, sapadu 12 de làmpadas in Biddepùtzi, sos Carabineris de sa bidda, ant sinzalau a sa Prefetura de Hasteddu, unu pitzoccu de 19 annos, poite l’ant buscau Marijuana in sa macchina.

A su pitzoccu l’ant hompudau sa vettura, a pustis l’aer frimau po lis dimandare sos documentos.

Sos Carabineris, ant tentu supettu de su zovanu, a pustis hi ant intesu su frahu de sa “cannabis” hi essiat dae sa Fiat Panda.

Su zobanu est incensurau, l’ant buscau in possessu de unu paccu de sigarettas e in intros teniat 7 grammos de marijuana.

Sa droga l’ant derettu posta sutta secuestru e histia in sos ufitzios de sa caserma, depent isettare hi benzat pihà po li aher sos analis in sos Laboratorios de s’Agentzia de sas Doganas de Hasteddu.

Su pitzoccu abiat pihau sa patente 9 meses ahede, che li ant pihà po 30 dies. Sunt sighinde sas indagines dae sa Prefetura de Hasteddu.

Sos Carabineris de sa humpanzia de Portu Tùrre, ant arrestau unu pitzoccu de Sennori, incensurau, poite teniat droga.

Sos Carabineris in servitziu, hompudande su territoriu, ant bidu su zobanu camminande a de notte a sa sola, ant tentu suspettu e l’ant hertziu frimare po unu controllu.

Sos agentes ant buscau cocaina in sas bujacas de su pitzoccu, fatta in pachettos de 1 grammu e bintzas dinare.

A pustis l’ant hompudau sa domo e in cue ant buscau atteros 6 pachettos de 3 grammos, 1 busta de 10 grammos de cocaina e 4 miza euro hi de sehuru teniat balanzos dae sa bendida de sa droga.

S’arrestu l’at cunvalidau su Gip de su Tribunale de Thàthari, su zovanu est imputtau de ispacciu e poite teniat cocaina.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22