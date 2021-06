Sos dutores de sas biddas: “non nos lassant triballare”

Sunt hontra ‘e sa Regione e hontra de sos de s’Ats

Di: Carlo Crisponi

Sos dutores de sas biddas sunt pesande abolottu, poite dae su hi issos nant , non los lassant triballare, che los ant postos a unu hirru, hommente hi non content prus nudda.

Dae carchi mese sunt protestande hontra ‘e sa Regione, po s’istoria de sos vacinos.

Si sunt accusande a pare, sunt sos de sa Fimmg, su sindacau de sos dutores de medihina generale e s’assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu.

Un’iscontru hi non cheret tennere una fine.

Su segretariu provintzale de sa Fimmg de Thàthari, Antonello Desole, at po sa segunda borta, homporau una pagina de sa “ Nuova Sardegna”, po aher ishire hommente si sunt moende sos dutores de sas biddas hontra ‘e sa Regione: “oramai s’est humpresu hi non est solu in Sardinna, ma est in totu s’Italia hi sunt hontra ‘e sos dutores de medihina generale” at nau Desole.

“Su de non faher aher sos vacinos est istettia solu un’iscusa.

Innantis ant crihau de nos dare sas curpas po sos risurtaos iscarsos hi ant tentu, ma hommo hi sa Sardinna est torrà in zona bianca, s’ant a pihare sos meritos po su hi est istettiu fattu”.

Desole sustenit hi, mancari appant nau unu muntone de hosas, sos dutores de sas biddas, che los ant postos a unu hirru dae poder aher sos vacinos a sa zente, una faina po aher dannu a hustu settore.

“ s’est humpresu hi non cheriant sos dutores de medihina generale a faher sos vacinos, in su mamentu hi non ant mai fattu unu depositu po poder prelevare sos vacinos, dae su sistema de los prenotare meda hoffusu, dae sas distettas de sas prenotatziones e de non aer dau a sa zente sa possibilidade de seperare cadaunu su propriu dutore po si aher hustas doses, si podiant aher trancuillamente in sos ambulatorios o puru in sas domos”.

Husta protesta hi at pesau sa Fimmg arribat a pustis hi ant fattu ishire totus sos problemas hi sos dutores de sas biddas sunt buscande in sue poder aher sos vacinos.

