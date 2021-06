Turismu, in Sardinna est nashiu s’albergo nauticu

L’ant aprovau in su hussizu regionale, su primu hi at firmau po husta leze est istettiu Franco Mula de su Psd’Az

Di: Carlo Crisponi

Dae su hussizu ‘e sa Regione Sarda accussentint sa proposta ‘e leze de aher s’albergo nauticu, su primu hi at firmau po poder aher holare sa leze est istettiu, Franco Mula ( Psd’Az), 28 votos ant accunsentiu e in 18 non ant votau.

At histionau, Franco Mula: “ husta leze at a esser meda importante po su turismu Sardu, pessavo hi esset votau hi eia bintzas s’assessore Corrias, bidu hi abiat giai triballau po husta leze”.

Est interbenniu oje in s’aula de su hussizu, s’Assesore, Gianni Chessa, at votau po aher holare sa leze e at nau: “dopimus bincher sos pessamentos malos hi tenimus e aher provare hustu tipu , novu de turismu. Non nos semmus imbentande nudda, est craru hi non si podet ghettare a mare s’arga de sas barcas.

Dopimus pessare hi, belle totu su turismu de sa Sardinna, est in. cherta ‘e su mare, duncas in custa leze ammus a faher creshere sas offertas turisticas”.

At histionau bintzas, Michele Pais, su presidente de su hussizu ragionale: “sa Sardinna est sa mere si si histionat de turismu, est una de sas primas hi podet aher arribare paritzas pessones, creshende gai sas offertas turisticas.

Hustas regulas, ant a faher creshere sa halidade de sas offertas po poder ahuntentare sos ospites hi prus pretendene”.

Sa leze l’at aprovà eris merie s’assemblea, hi at modificau sa leze 241 “ hambiamentos a sa leze regionale de su 27 ‘e trivulas de su 2017, sa n.16, accussentint a faher s’Albergo Nauticu.

At sighiu a histionare Pais, “s’istajone hi est cumintzande depet esser hussa hi at a rilanciare s’Isula, hi at pattiu meda po more ‘e su Covid.

Sa leze hi ammus votau cumpletada su “ pacchetto Turismu” hi su Hussizu Regionale at presentau e at azuntu interbentos a s’economia, e a sa sanidade, una faina de su Presidente Solinas e de totu sa Giunta, dande paritzas arrespostas a unu settore hi depet garantire sa menzus ospitalidade e una manna sihuresa.

Isperemus hi po sa Sardinna e po sos Sardos, siet un’istiu de valore”.

