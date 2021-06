Covid. In Sardinna c’ant fattu 1 milione de doses de su vacinu

Su Presidente de sa Regione, Christian Solinas, “ belle sa metade de su Populu Sardu c’at fattu sa prima dose

Di: Carlo Crisponi

In Sardinna c’ant fattu 1 miliones de doses de su vacinu hontra ‘e su covid e su 45% de su populu c’at fattu sa prima dose.

L’ant fattu ishire dae sa Regione.

Eris sunt istettias cunsinnàs, 9.900 doses de su vacinu Moderna, intro ‘e sa metade de husta hida sunt in s’isettu hi arribent 86.500 doses de su vacinu Pfizer e prus de 4.000 de su Johnson&Johnson.

Dae sas postas si podet faher sa prenotatzione, che sunt arribaos a collire 650 miza de dimandas po poder aher su vacinu, hontande hi dae henapra a sapadu ant fattu 100 miza ‘e dimandas, podent aher su vacinu sos hi sunt nashios dae su 1982 a su 2004.

At histionau su presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas e at nau: “ semmus rennessios a faher aher su vacinu a belle totu sa populatzione Sarda, sa metade c’at fattu sa prima dose. In Sardinna semmus ahende sa gherra a su virus meda bene, tenimos un’iscorta de doses hi nos permittint de sighire a cresher su numeru de sos vacinaos, semmus crihande de che los aher in su prus pahu tempus possibile.

S’istajone de s’istiu est cumintzande, carchi hosa s’est moende in s’economia nostra, bidu hi po prus de un’annu paritzas attividades sunt abbarràs hunzàs.

Su Covid est semper perihulosu, dopimus istare abizos totu hantos.

Hommo hi ammus tentu bellos risurtaos, dopimus crihare de los mantenner po non perder su attu in custos meses holaos”.

A pustis de Solinas, ammus intesu a Mario Nieddu, s’Assessore a sa Sanidade Sarda: “ tenimus sa ortza de aher fattu vacinos prus de sas doses hi nos sunt arribande, tenimus galu pahu ide in sos vacinos de Astrazeneca e Johnson&Johnson e patimus in sas hantidades de sos vacinos de Pfizer e Moderna.

Si abiamus tentu sa possibilidade de tenner paritzas hantidades de hustos urtimos vacinos, abiamus cottiau de prus a che vacinare prus pessones.

In paritzos sunt prenotandelu, est unu sinzale bonu hi su populu est dande”.

