Ludu e brutturas in su portu de Arbatax, 4 triballadores denuntziaos

Sos de Guardia de Finantzia ant sighiu sas indagines paris hin sos Forestales

Di: Carlo Crisponi

Ludu e brutturas in su portu de Arbatax, 4 triballadores denuntziaos

Sos de Guardia de Finantzia ant sighiu sas indagines paris hin sos Forestales

4 triballadores de s’azienda hi tenet sa gestione de sas abbas in Sardinna, Abbanoa Spa, los ant denuntziaos dae sa Procura de Lanusè, po aer guastau e aer firmau su servitziu pubblicu, po sas cunduttas de su depuradore de sa Comuna de Tortolì, hi po more de totu sa bruttura non serbiant prus.

Dae sos controllos hi sunt istettios fattos a sas abbas, teniant su “escherchia coli”, 10 bortas de prus de su hi sa leze cuntzedit.

Sos 4 triballadores, sunt istettios denuntziaos a pustis hi ant accabau sas indagines, muttias, “Dirty Water” e sighias dae sos de sa Guardia de Finantzia e dae su Pm de Lanusè, Gualtiero Battisti.

Sunt imputtaos de aer ghettau ludu de sas fognas a su portu de Arbatax e dae paritzos annos ant incuinau totu sas abbas marinas de sa zona.

Sos 4 triballadores de Abbanoa, sunt bintzas imputaos, de aer fattu triballare male s’impiantu de depuratzione de su Consortziu Industriale de sa Provintzia de Ozastra, sos imputaos sunt: Alessandra Luridiana, sa responsabile de su settore po sa distributzione po Abbanoa Spa, Antonio Deidda, su responsabile de su settore po sa depuratzione, Rosella Pilia, tennicu responsabile de sos impiantos de depuratzione de sa zona n.8 e Graziano Solinas, su direttore de sos triballos po hontu de Abbanoa.

Po sighire totus sas indagines, bi urint bintzas sos Forestales de s’istatzione de Tortolì, sunt sighias po prus de 2 annos.

Sa pena prus manna est poite ant buscau unu collegamentu de sos tubos de sas fognas abusivu e ant buscau paritzos dannos fattos a pustis de hustu collegamentu, est po hussu hi s’impiantu non triballavat bene.

Unu dirigente de sa sotziedade, po crihare de azustare unu guastu fattu a s’impiantu de Abbanoa, abiat crihau una azienda de oras , hentza dimandare su permissiu a su Cunsortziu.

Sos de Consortziu abiant paritzas bortas dimandau a sos de Abbanoa de azustare sos dannos fattos in sas cunduttas, ma non ant tentu mai peruna arresposta, bintzas a maju de su 2019, hando abiant crihau de azustare sas cunduttas de sas fognas ma abiant guastau su depuradore. Abiant hambiau sos iscarrigos, su ludu e sas brutturas, imbetzes de las ghettare a una bratza, las ghettavant a mare.

Foto. Ansa..

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22