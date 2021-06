Covid: sos meres de sos agriturismos sunt hontra ‘e s’ordinantzia de Solinas

Su ‘e hontare sos metros cubos de s’aghera est dannosu po sos Ristoradores

Di: Carlo Crisponi

Urint huntentos poite torravant a aperrer sos agriturismos, ma a pustis de s’ordinantzia hi at fattu su Presidente de sa Regione Christian Solinas, sos de sa Cia ant pesau abolottu po usta detzisione.

Sas misuras hi at postu Solinas, sunt de hontare po cada pessone settia in intros de su ristorante, 20 metros cubos de aghera.

Su Direttore de s’organizatzione de sa categoria, Alessandro Vacca, at nau hi est unu providimentu hi nemos at humpresu e non est po nudda zustu.

Dae su 1 de làmpadas, ant torrau a cumintzare a triballare belle 870 agriturismos in Sardinna.

Sos de sa Cia sunt huntentos poite sa zente est cumintzande a muttire po crihare postu, e sas istrutturas sunt in gradu de accollire paritzas pessones rispettande sas regulas hi su Guvernu at postu po crihare de frimare sa pandemia.

Su direttore Vacca at nau: “ sos agriturismos Sardos sunt ammaniandesi po ahuntentare tottus sas pessones hi ant a arribare, bintzas hommo hi dae sa Regione ant postu hus’attera regula, s’isperantzia est hi dae oras arribent medas pessones po torrare a collire carchi soddu, poite dae hando est cumintzà sa pandemia d’ant perdiu paritzos.

B’et de hontare hi sos turistas hi arribant dae sas biddas de s’Europa, podent intrare in Sardinna mostrande petzi su – Passenger Locator Form-, entza aher cuarantena, imbetzes po atteros turistas hi ant a herrer arribare dae atteros lohos, po medas non est accunsentiu de poder intrare”.

Sos de su Pd sunt pedinde a Solinas de esser prus craru e hi niat hommente sos agriturismos e sos ristorantes depent sighire husta regula hi at postu, sa ‘e hontare 20 metros cubos de aghera po cada pessone.

Sunt pedinde itte tipu de istudios ant fattu po arribare a faher husta ordinantzia.

At histionau Piero Comandini, unu de sos primos hi at firmau su paperi hi dae su Pd ant imbiau a Solinas: “ bastavat hi essent lassau sas regulas postas dae su Guvernu, mantenner su distantziamentu e ponner sas mascherinas si non esset possibile su rispettu de 1 metro de distantzia e de mantenner sos locales sanos e limpios”.

Sehundu su hi at nau su hussizeri Regionale de su partzidu de sa minorantzia, husta regula ahet solu hoffusione e ponet in pelea e difficultade sos meres de sos ristorantes ma bintzas sos meres de sas pishinas.

Comandini at sighiu a narrer: “ hommente si ahet a pihare sas misuras de s’aghera e hantas pessones ant a poder intrare a su ristorante? Hommente si ahet a faher su calculu de su reciclu de s’aghera?”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, ar