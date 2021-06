Ishudiat e che li pihavat su dinare a s’amihu, arrestau un’ommine de 51 annos

Dae pahos meses istavant in sa matessi domo

Di: Carlo Crisponi

Urint diventaos amihos, a pustis istavant in sa matessi domo, ma s’amistade est finia derettu, poite at cumintzau a ishudere s’amihu e a che li pihare su dinare, l’abiat bintzas hustrintu a dimandare dinare in prestiu, belle 20 miza de euro.

Sos agentes de sa cuarta iscuadra mobile de Hasteddu, ant arrestau un’ommine de 51 annos, de Hasteddu, po aer imbrolliau e trattau male unu sennore de 70 annos.

Sas indaginas, sos de sa Politzia l’as ant cumintzàs su 18 de maju de su 2021, a pustis hi su male assortau, fudi rennessiu a denuntziare s’ommine de 51 annos.

Su sennore hi est istettiu imbrolliau, at hontau a sos de sa Zustissia, de aer honnottu s’ommine a ghennarzu.

Sunt diventaos amihos e su sennore de 70 annos che l’at pihau a istare paris, in sa domo hi tenet in su cuartieri de Marina, in Hasteddu.

A pustis de pahu tempus s’ommine de 51 annos at cumintau a lu menetzare hin d’una fiocina, l’at ishuttu e cada mese che li pihavat 630 euro de su redditu de tzittadinantzia.

Ma sihomente hustu dinare non li bastavat, at hustrintu a su tziu de 70 annos a pihare dinare in prestiu dae una finantziaria, belle 19 miza de euro e che l’at bintzas pihau su dinare hi teniat po si homporare una macchina.

Sos de sa Politzia, una vorta collia sa denuntzia de su tziu e d’ishinde hi s’ommine fudi isettande atteru dinare pihau semper in prestiu dae su sennore de 70 annos, l’ant impostau e cassau.

S’atteru manzanu ant isettau hi su tziu ch’esset pihau 1000 euro dae sa banca e in su mamentu hi l’at cunsinnau sos soddos a s’ommine de 51 annos, sunt interbennios e ant arrestau su male intensionau.

Sos Politzottos l’ant secuestrau sa fiocina, una Citroen Berlingò hi aviat homporau hin su dinare de su tziu e in domo de sa sorre de sa pessone arrestà, ant buscau 4.990 euro, bene histios hin d’una casseta de sihuresa. Sa sorre non d’ishiat nudda, non pessavat hi hussu dinare esset furau.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22