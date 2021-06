Nugoro: po hie produit pahu arga lis falant sa Tari

L’ant detzisu dae sa Comuna, in sos isterzos ant a ponner sos codices po ishire a hie appartenint

Di: Carlo Crisponi

S’Amministratzione de sa Comuna de Nugoro, est crihande in cada manera de abbassare su ‘ e faher su sihu indefentziau in sa tzitade.

Onzi tzitttadinu, at a pahare su hi produit e itte tipu de arga at a faher, sehundu sas tariffas puntuales.

Dae oje ant a esser distribuios sos isterzos nobos, e cada isterzu at a tenner unu codice po poder ishire a hie appartenit, sa sotziedade “e-comune”, hi tenet s’appaltu at a ishire itte tipos de arga onzi tzittadinu at a bohare, ahende goi, si sos tzittadinos ant a esser bravos, b’est sa possibilidade hi sa tassa Tari benzat irminimà.

At presentu hustu progettu su sindihu de Nugoro, Andria Soddu, s’Assessora a s’igene Urbana, Valeria Romagna e s’amministradore de sa sotziedade “e-comune”, Paolo Tuffu.

At histionau su sindihu Soddu: “ su hi ammus seper crihau de aher hommente ammistratzione , est hussu de aher sa diferentzià semper menzus, in modu de non pihare s’arga a s’inceneridore, est po hussu hi dae su 2018 ammus dau su triballu a una sotziedade de domo nostra e sos fruttos si sunt bidos, semmus holaos dae su 57% de diferentzià a s’81%, est una de sas 10 menzus percentuales po sas comunas capu ‘e lohu de totu s’Italia. Hommo herimus aher pahare a sos tzitadinos, su hi produint e itte produint, est unu progettu po poder triballare huncordos , amministratzione, sotziedade e tzittadinos, hin s’isperantzia de lis aher humprender a sos zovanos de aher semper prus pahu incuinamentu.”

A pustis de Soddu, at histionau s’amministradore de sa sotziedade, Tuffu: “ammus a ponnes in cada isterzu sos codices po ishire itte tipu e hantu sos tzittadinos produint de arga, ant a benner sinzaos dae sos mezos hando ant a holare po che los isbodiare.

Dae oje bintzas a su mese ‘e Nadale de su 2022, ammus a isperimentare hustu tipu e servitziu, po poder in su mese ‘e ghennarzu de su 2023 cumintzare a triballare a prenu”.

“semmus provande a mandare a innantis hustu progettu po crihare de halare sas tassas a sos tzittadinos e po crihare de lassare sa tzittade de Nugoro semper prus bella a sos zovanos hi sunt creshende”, husta sunt sas paragulas de s’Assessora, Valeria Romagna.

