Nonnu inchiettu est andau a crihare su fizolu hin d’una istrale, sa briga est finia malamente

S’ommine est abbarrau ertu e che l’ant pihau a s’ispidale Brotzu de Hasteddu

Di: Carlo Crisponi

Eris meriei n Cuartu Sant’Elena, in via della musica, in su honnotu cumplessu de edilitzia populare, un’ommine de 48 annos, giai honnottu a sa zustissia, est andau a crihare su fizolu suo de battizu, unu pitzoccu de 29 annos hi est essiu dae pahas dies dae galera e hustrintu a ponner sa firma in sa caserma de sos Carabineris de sa bidda.

Su nonnu, meda inchiettu hin su Fizolu po hosas sutzessas dae meda e hi galu nemos ishit, po poder arresonare menzus, s’at pihau in fattu una istrale e at menetzau su pitzoccu.

S’arresonamentu est andau semper peus, sos duos ommines si sunt atzuffaos a supra e si sunt ishuttos, s’ommine prus betzu est abbarrau ertu a sa cara dae unu horfu de istrale.

S’ommine che l’ant pihau sos de su 118 a s’ispidale Brotzu de Hasteddu in codice grogo, sos duttores l’ant derettu bisitau e hurau.

Su zovanu imbetzes, est modiu a si aher unu ziru hin sa moto, ma hando est ghirau a domo sua, at buscau 4 pattullias de Carabineris hi l’urint isettande po l’arrestare.

A sos Carabineris su zovanu at hontau, hi non est curpa sua si su nonnu s’est ertu, puite in su mamentu hi issu l’udi mantenende firmu su nonnu s’at ishuttu sa istrale a sa sola.

Su pitzoccu che l’ant pihau a caserma, est isettande sos esitos de sas bisitas hi li sunt ahende a su nonnu e dae su hi ant nau sos Carabineris, de sehuru l’ant a dennuntziare po lesiones.

Si po casu s’ommine ertu che holat sas 40 dies de hura, su zovanu podet esser bintzas arrestau.

Husta faina non est galu crara, sos Carabineris ant sighire sas indagines po humprender itte est sutzessu in sa briga.

