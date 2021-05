Sa prima Isula Ecologica interrà est in Costa Smeralda

Est istettia innaugurà dae su Consorztiu a pustis de un accordu hin sa Comuna de Arzachena

Di: Carlo Crisponi

Su Consortziu Costa Smeralda, at innaugurau hin sa presentzia de su delegau po s’Ambiente de sa Comuna de Arzachena, Michele Occhioni e de su Direttore Generale de su Consortziu, Massimo Marcialis sa prima Isula ecologica isticchia, est in su biviu de su Romazzinu-Capriccioli, sostituit sa hi bi fudi in cara e sa zente.

Su centru po collire s’arga, hommente totus sas operas hi su consortziu at fattu, est fatta po totus sos de su consortziu e bintzas po sos turistas e po totus sos ospites de sa Costa Smeralda.

S’istruttura noba, est costruia supra de una pratza idraulica, tenet unu pantografu po hartziare sos bidones e cottiare a los isbodiare, sunt totu isterzos modernos hi si podent numinare po poder diferentziare s’arga, tenent bintzas unu sistema hi controllat hando che sunt prenos e tenent sos serrazos hontra ‘e su vandalismu.

At histionau Massimo marcialis, e at nau: “sa nashida de su centru nobu po collire s’arga est fruttu de su triballu hi ammus fattu totus huncordos hin sos de sa Comuna, garantit de prus su servitziu in sa Costa Smeralda.

Su Consortziu tenet esperientzia, sos mezos e sos triballadores po aher manutentziones e aher nashire servitzios po mejorare s’ambiente e su territoriu”.

A pustis de Marcialis est interbenniu bintzas Michele Occhioni: “una faina meda importante sa hi ammus fattu, su de triballare totus huncordos sos de su pubblicu e sos privaos, sunt resurtaos meda positivos po totu sa comunidade.

S’isula ecologica interrà, sa prima hi est nashia in sa zona nostra, est unu test po humprender si est una hosa hi podet serbire in sos lohos in uve non si podet aher su servitziu de collire s’arga domo po domo.

Po nois de sa Comuna, est meda importante hi si sigat in custu andatzu, bisonzat de triballare po ahuntentare sos nostros tzittadinos”.

