Sa Sardinna torrat in Zona Bianca e su Presidente Solinas dimandat de esser totus prus attentos

Est su mamentu hi totu s’Isula difendat hustu risurtau, est su hi at nau Nieddu, s’Assessore Regionale a sa Sanidade

Di: Carlo Crisponi

Sa Sardinna torrat a Sa Zona Bianca, l’at cunfirmau su Ministru ‘e sa Salude, Roberto Speranza.

At fattu ishire a sos de sa Regione Sarda, hi dae lunis 31 de Maju, in Sardinna sa zente e sas attividades torrant a bier unu pahu de libertade, at essire totu in s’ordinantzia hi sunt ammaniande sos de su Guvernu.

At histionau su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas: “sa torrada de sa Sardinna in sa zona Bianca, sinzat unu puntu novu de partentzia de totu s’Isula, nos ant dau sa fasha prus bassa po hantu hontat po sos rischios contagios de su virus, paritzas restritziones che benint modias, ma non cheret narrer hi ammus a esser totus liberos, su virus est galu perihulosu.

Dopimus esser totus prus attentos e responsabiles, dopimus crihare de mantenner sa zona bianca pompiande a innantis hin prus fidutzia e serenidade.

Ahende sos vaccinos ammus creshiu die po die e hustu nos cussentit de esser prus sehuros.

S’istajone turistica est cumintzande e de sehuru at a azudare meda, totus sas attividades de sa Sardinna”.

At histionau bintzas s’Assessore Regionale a sa Sanidade, Mario Nieddu: “ po sos datos hi tenimus e hi teniavamus in Sardinna, che dopiavamus esser in Zona Bianca dae nessi duas hidas.

Su ‘e che moer su coprifuoco e paritzas regulas, est unu premiu po totus e dopimus crihare de sighire in custu andatzu, bintzas poite ammus gherrau po las aere.

Su ‘e torrare unu pahu de prus a sa normalidade, non depet esser bidu hommente sa fine de sa pandemia, dopimus semper istare attentos a su virus rispettande sempe sas regulas.

Hommo est su mamentu hi totus dopimus aher sa parte nostra si herimus esser sempe prus trancuillos e serenos e si herimus torrare a tenner sa vida hi totus teniavamus”.

